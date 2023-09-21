Игоря Николаева отключили от ИВЛ после операции: „Состояние стабильно тяжелое“

Музыканту провели экстренное шунтирование. И теперь отключили от аппарата ИВЛ, так как после вмешательства композитор уже дышит самостоятельно. Но говорить о выписке еще рано, поскольку за артистом установлено пристальное наблюдение врачей.

Добавим, что это второе за текущий год попадание Николаева в кардиологическое отделение. В январе он уже напугал так своих поклонников и родных, но отмахнулся от произошедшего — мол, все в порядке, все планово. И тут же поспешил на сцену. Сейчас его осенние гастроли, по слухам, отменены.