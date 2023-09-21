Анна Седокова неожиданно уехала из США в Россию — подальше от мужа

„Это мы. У нас пока нет квартиры, машины, няни и школы. Но зато есть мы. А значит, все найдем. Впереди очень интересная жизнь и новые повороты. У меня есть любимая профессия, отличные мозги, огромное желание работать и достигать новых вершин. А значит, мы сильные, мы справимся“, — поделилась грустными новостями 40-летняя Седокова уже в Москве.

Супруг певицы, баскетболист Янис Тимма тоже публикует грустные посты. В одном из них он намекнул, что начинает новую жизнь. Неужели спортсмен все-таки расстался с Аней? „Они хотят видеть мои эмоции, но я вообще не улыбаюсь. Новая глава“, — лаконично отметил Янис.

К слову, недавно Яниса не так давно исключили из сборной Латвии. „Нет боли и нет ограничений на какую-либо конкретную деятельность. А если бы были, то я все равно был бы готов играть и помогать команде. И точно знаю, что помог бы одержать победу на чемпионате. Но, к сожалению, не я принял такое решение. Я до сих пор не могу понять почему? Наверное, никогда не пойму…“ — сетует баскетболист.

Подписчики Седоковой гадают, мол, разногласия между ней и Янисом возникли из-за финансов. Сама Анна предпочитает не комментировать эти предположения.

Напомним, певица и спортсмен не раз расставались за четыре года отношений. Но вслед за ссорами обычно наступало бурное примирение.

