„Скучаю по тебе“: Мария Машкова пытается достучаться до отца

Несмотря на острый конфликт, актриса пытается найти способы для общения с папой. Мария Машкова испытывает к нему теплые чувства и всегда помнит о нем.

„2015 году папа дал мне пожелтевшие страницы с напечатанным на печатной машинке дневником (мемуарами) моей прапрабабушки Мили Зеленской, жены революционера из Харькова Е.О. Зеленского-Надеждина. Эти листки много лет хранились у брата отца в Новокузнецке. Их надежно прятали во времена советской власти. Я всю ночь не спала, читала. Это была не только история невероятной любви и дружбы, но еще история моей страны, о которой мне не рассказывали в школе“, — пишет актриса.

На основе записей Мили Зеленской Машкова подготовила моноспектакль. В свежем посте она анонсировала даты грядущей премьеры и… неожиданно обратилась к отцу. „P.S. „Помни о лучших движениях своей души, и мир будет у твоих ног“. Это папа мне как-то подписал маленькую книжку. Ты, пап, тоже помни… Я скучаю по тебе. Смешному. Талантливому и очень храброму. Я верю, что ты именно такой. Люблю. Всегда“, — заключила 38-летняя Мария.

Актриса проживает в Лос-Анджелесе вместе с супругом Александром Слободяником. Пара воспитывает дочерей: 13-летнюю Стефанию и 11-летнюю Александру. Мария строит карьеру в Голливуде, который когда-то покорял и её отец.