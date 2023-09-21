Задержана очередная участница „Пацанок“: от нее пострадала даже съемочная группа шоу

Утверждается, что 26-летняя девушка якобы запугивала и шантажировала съемочную команду проекта, угрожала и вымогала деньги.

В „Пятнице!“ рассказали, что Грац якобы сбежала со съемок и когда вернулась, потребовала для себя особых условий: гонорара за участие в проекте и ночевки вне дома, на что получила отказ.

Затем, добавили в пресс-службе, девушка подговорила сбежать еще двух участниц шоу, обманом выманила у редакции проекта деньги и стала угрожать команде. „Один из редакторов под психологическим давлением рассказывал ей о предстоящих испытаниях“, — добавляет источник Super.

„Чтобы обезопасить команду пацанок и других участниц была инициирована следственная проверка по данной героине. Сейчас делом Милы Грац (Людмилы Ушаковой) занимаются правоохранительные органы“, — уточнила пресс-служба телеканала „Пятница!“.

На телеканале добавили, что Грац ранее была судима, в том числе за хищение чужого имущества и нанесение телесных повреждений.