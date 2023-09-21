Джигурда раскрыл секрет совершенного секса

Джигурда уверен, что для хорошего полового акта необходимо медитировать „на тождество с творцом“. „Мы и есть боги на земле. Какие мы — такая любовь, какие мы — такие взаимоотношения между людьми“, — заявил артист.

Джигурда отметил, что многие идут „по пути лохотрона“, так как мнят себя „рабами божьими“. Певец считает такую позицию проигрышной. Шоумен уверен, что надо быть „детьми божьими“ и создавать „свою игру“.

Джигурда также отметил, что его жена, актриса Марина Анисина, — это единственная женщина, которая может выдержать его „внутренний огонь“. Пара поженилась в 2008 году. Однако в 2016-м звезды расстались. Через год артистка и певец сошлись. В 2021-м они вновь сыграли свадьбу.

„Она знает меня таким нежным, тихим и ласковым, каким не знает ни одна женщина“, — поделился шоумен.