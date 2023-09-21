„Пьет не закусывая“: знакомый Юлии Захаровой подтвердил ее проблемы с алкоголем(2)
Актриса Юлия Захарова, звезда сериала „Счастливы вместе“, раскрылась с новой, неожиданной стороны. На похоронах коллеги Вячеслава Гришечкина она удивила всех неадекватным поведением, вызванным переизбытком алкоголя в организме. Оказалось, это был не разовый случайный срыв.
Знакомая Юлии Захаровой заявила, что у Захаровой действительно есть проблемы с алкоголем. По словам источника, Захарова может сильно выпить, особенно на гастролях. Как отметила знакомая звезды, артистка пьет, не закусывая. Из-за злоупотребления спиртным актриса сильно похудела. На данный момент звезда и ее муж пытаются бороться с проблемой, но пока у них не выходит. Женщина отметила, что для них это „больная тема“.
При этом неназванная знакомая Захаровой добавила, что артистка сильно переживает из-за недавнего скандала на похоронах Гришечкина.