Радикально! Индианка кастрировала любовника после отказа жениться на ней

35-летнего мужчину по имени Ганшьям Рай доставили в больницу города Гиридих с тяжелыми повреждениями половых органов. Полиция установила, что травмы ему острым предметом нанесла 32-летняя Сарита Деви. Выяснилось, что пара встречалась год и регулярно занималась сексом. При этом Рай был женат и имел двоих детей, а Деви уговорил на интимные отношения обещаниями жениться на ней. Женщина начала настаивать, чтобы возлюбленный подал на развод, однако в ответ получала только отказы.