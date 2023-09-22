ФОТО | Афтепати с привкусом БДСМ! На вечеринке после премьеры фильма „Темный рай“ в дело пошли плетки

Главная героиня фильма Кармен (Реа Лест) избалована отцом, но в разладе с самой собой. Ее удобная и защищенная жизнь вдруг рушится в одночасье и она вынуждена столкнуться лицом к лицу с пустотой. Большие неудобства доставляют еще и плохие отношения со сводным братом Виктором (Ёрген Лийк), чьи убеждения и отношения с близкими родственниками разрушены из-за неожиданных событий.

Фильм откроет дверь в темный и гедонистический мир современной молодежи, который омрачен тайнами прошлого, токсическими любовными связями и андерграундным миром. По словам режиссера Трийн Руумет, это история балансирует на грани черного юмора, и ее герои ищут счастья и любви. „Желаю, что этот фильм инспирировал бы всех, которые ходят в темноте, и дал им мудрости и сил, чтобы осмыслять свой темный рай“, - добавляет она.



По словам продюсера Элины Литвиновой, фильм „Темный рай“ - безумная поездка в мир субкультур молодых, которым скоро стукнет 30 лет, причем история приправлена черным юмором в стиле Руумет. „Эта история о взрослении и проблемах, которые с этим связаны“.