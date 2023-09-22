„Это только мое“: Киркоров рассказал, что у него появился любимый человек

По словам исполнителя, он очень сильно любит свой дом в закрытом коттеджном поселке на Мякининском полуострове в живописной бухте Москвы-реки. Киркоров отметил, что сейчас ему важен покой и уют в кругу близких.

— Я сейчас не одинок. Я люблю и любим. Не хочу называть имен, это только мое... Но я сейчас счастлив. Мне хочется бежать домой. У меня наконец-то семья, в любви и в счастье, — сказал Киркоров в беседе с „Комсомольской правдой“.

Уточняется, что певец рассказал о своих отношениях во время съемок фильма „Елки 10“, некоторые сцены которого снимались в загородном особняке звезды. В киноленте также появится отец артиста — Бедрос Киркоров.

Артист в последнее время поражает публику своими преображениями. Только в начале года он появился в обновленном образе, который очень понравился его фанатам. В середине мая произошла новая перемена имиджа.

Король российской эстрады благодаря умелым рукам пластического хирурга обрел рельефный пресс и юное лицо. Певец сделал по меньшей мере три операции за относительно небольшой промежуток времени.