„Фу, Данилко“: украинского шоумена пристыдили за объятия с русским

Украинский блогер Алексей Голубицкий на своей странице в Facebook написал, что Солнцев получил популярность благодаря „скандалам, дракам и обливанием помоями всех, с кем работал“. „Фу, Данилко, зачем тебе это? А нам это за что? В США больше не с кем встречаться для записи видосиков? В Америке же есть адекватные украинские медиа и адекватные украинские блогеры. Почему не встречаться с ними?“ — написал Голубицкий.

По словам Голубицкого, это уже не первый подобный случай с Данилко: „В Украине он старательно выстраивает себе патриотический имидж, а за границей его так и тянет к „хорошим русским“. В феврале на концерте в Испании Данилко потащил на сцену русского алкоголика и психически больного актера Панина, чтобы тоже публично обниматься и целоваться с ним“.

Кроме того, он уточнил, как Андрей Данилко — мужчина призывного возраста — часто выезжает за границу, не публикует отчеты о сумме собранных средств на благотворительных концертах, да ещё и выступает на коропративах у жён российских олигархов, как, например, на дне рождении блогерши из РФ Ники Белоцерковской.