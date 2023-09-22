Найдена мертвой актриса фильмов „Сказка о царе Салтане“ и „Яблоко раздора“ Нина Беляева

Известная советская актриса ушла из жизни в четверг, 21 сентября, в своей квартире на Ракетном бульваре в Москве. Тело Нины Беляевой нашел её брат Анатолий, который проживает вместе с ней. Медики указали причиной смерти сердечную недостаточность.

Нина Беляева родилась в 1931 году в Ульяновске. Карьеру актрисы начала в 1957-м, после окончания Щукинского училища она выступала на сцене Театра сатиры и в Российском академическом молодежном театре (РАМТ). Затем служила в отделении чтецов Московской государственной академической филармонии, где проработала до 1987 года.

Дебютным фильмом Беляевой стал „Коммунист“ режиссера Юрия Райзмана. Затем она снялась в ленте „Шли солдаты…“ Заметной стала ее героиня в картине „Яблоко раздора“ Валентина Плучека и Екатерины Сташевской - она сыграла звеньевую Явдоху Афанасьевну, жену председателя колхоза.

Наиболее запомнилась телезрителям Нина в роли Поварихи в фильме Александра Птушко „Сказка о царе Салтане“ (1966 г.). В „Свете далекой звезды“ партнерами Беляевой были Алексей Баталов, София Пилявская, Лионелла Пырьева и другие звезды. Последней ее работой в кино стала лента „Чернобурая лиса“ (1966 год).