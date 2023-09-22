Экс-избраннику Волочковой грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество

Как сообщает источник, мужчина убедил более сорока бизнесменов инвестировать в фейковую кондитерскую. Дюран обещал предпринимателям доходность до 180% годовых. И за несколько месяцев экс-избранник Волочковой собрал с 45 бизнесменов почти миллион евро.

Сначала Дмитрий отчитывался о запуске собственного производства кондитерских изделий. Однако потом у инвесторов появились сомнения. По их словам, кондитерский цех состоял из трехкомнатной квартиры, где вместо оборудования была кухонная утварь. И через пять месяцев „бизнес“ Дюрана закрылся.

В начале лета бывшего возлюбленного Анастасии объявили в федеральный розыск. Но удалось найти мужчину лишь в конце сентября в Москве. Сейчас Дмитрий находится в СИЗО, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Волочкова же обижается на внимание к её персоне: „Любой мужчина, которого увидели рядом со мной на фотографии, сразу объявляется моим возлюбленным. И когда с кем-то из этих мужчин происходит что-то скандальное, мне сразу начинают звонить и писать“. Хотя периодически сама же представляет „любого мужчину“ как любовь всей жизни — и именно в связи с Дюраном рассказывала о „северной свадьбе“ на упряжке оленей в Лапландии. Теперь же она винит неких „недолюбленных женщин“, которые ей завидуют.

„Дима Дюран – замечательный, я могу сказать о нем только хорошее. Он настоящий человек, добрый и светлый. Знаете, это напоминает мне историю с банщиком Сережей, с которым я улетела на Мальдивы. Когда он избил свою жену – мне тоже все начали звонить. Ну при чем здесь я?“ — расстраивается теперь скандальная балерина.