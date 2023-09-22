ВИДЕО | „Буду любить тебя всегда“: в годовщину свадьбы Диана Гурцкая помянула покойного мужа

20 мая Диана Гурцкая овдовела. Артистка ждала супруга из командировки с Кубы, однако домой он так и не вернулся. Петр Кучеренко скончался прямо на борту самолета. Он почувствовал недомогание еще за границей, а во время полета ситуация стала критической. Несмотря на то, что экипаж принял решение об экстренной посадке в Минеральных Водах, ни пассажиры на борту, ни медики „скорой“, прибывшие в аэропорт, не смогли его спасти.

Смерть любимого мужчины, с которым она прожила много счастливых лет, стала для Дианы оглашающим ударом. Долгое время эмоциональное состояние артистки вызывало у всех беспокойство — она ушла в себя, каждый день ездила к нему на могилу, отменила все встречи и выступления и лишь однажды, записав заранее видеообращение, появилась на глазах у телезрителей.

С момента трагедии прошло четыре месяца, и только сейчас Диана Гурцкая нашла в себе силы выйти на связь с поклонниками. Поводом стала годовщина свадьбы, к которой так готовились супруги. В память о любимом человеке она опубликовала видео на песню „Прости“, где выразила всю свою боль.

„18 лет назад мы сказали другу другу „да“ перед Богом. Оно продолжает звучать, преодолевая время, пространство, преодолевая тишину и боль. Четыре месяца как тебя нет рядом. Сложно принять это, сложно жить. Ежедневно я благодарю тебя за то счастье, которое ты подарил, за нашего сына. Буду любить тебя всегда. Всегда. И точно знаю, что где-то глубоко в этой тишине все еще звучит твой голос“, — написала звезда.

Гурцкая также добавила, что никогда не сможет смириться и поверить в случившееся: „Что больше не будет утренних посиделок на кухне, неожиданного букета без повода, никогда не услышу: „Как твои дела“. Никогда — страшное слово“.

В видеоролике певица собрала все самые счастливые моменты их семейной жизни: фотографии со свадьбы, домашних посиделок, теплых объятий и улыбок.