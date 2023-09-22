Снова распускает руки? На вечеринке Таави Рыйвас удалился в туалет с Бригитте Сюзанне Хунт, в ласках они не стеснялись и его жены

В четверг вечером в Цветочном павильоне в Пирита прошла гламурная вечеринка, на которую собрались многие известные личности, - открытие осеннего телесезона TV3. Если в начале праздника экс-премьер Таави Рыйвас (43) вился вокруг молодой актрисы Дезиреэ Мумм (24), то к концу вечеринки он не отходил от скандальной красотки Бригитте Сюзанне Хунт (27). Причем они вдвоем неоднократно удалялись в мужской туалет, а в то же самое время на вечеринке была и жена Таави - Луиза Рыйвас (36).