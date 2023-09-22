Оцените новинку: музыкант из Таллинна Maruta выпустил клип, созданный с использованием искусственного интеллекта(1)
Музыкант и композитор из Эстонии, выступающий под псевдонимом Maruta, объединил усилия с талантливой командой из компании Takeone, чтобы создать первый музыкальный клип, полностью разработанный с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Режиссером клипа стал фотограф и видеограф Максим Шмелев.
Весь видеоряд клипа на песню „Don't Let Me Down“, включая движения персонажей и анимацию, был создан исключительно при помощи искусственного интеллекта. Процесс создания клипа начался с генерации движений персонажей при помощи другой нейросети, после чего их анимации были интегрированы в сюжет клипа. Этот подход позволил создать уникальный и впечатляющий визуальный опыт, который полностью основан на искусственном интеллекте.
Maruta о своем опыте: „Этот проект открывает новые горизонты в мире искусства. Я горжусь возможностью принимать участие в создании чего-то настолько инновационного и уникального.“