„Забудьте, как зовут!“ Таисию Повалий предложили лишить украинского паспорта

На видео артистка выступает вместе с Кубанским казачьим хором и песней „Ти ж мене підманула“ на украинском языке. Композиция прозвучала в рамках концерта „Песни русского мира“.

В ответ украинская певица Анастасия Приходько напомнила, что у Повалий есть награда „Орден Дружбы“ за популяризацию русского языка и расширение культурных связей между Россией и Украиной. „Да заберите у нее уже гражданство! И звания! И забудьте, как зовут! Эта клизма готовилась для того, чтобы стать метастазой путинского режима! Она не имеет права иметь украинский паспорт!“, — заявила артистка.

Таисия Повалий после начала войны обосновалась в Москве и перевезла к себе из Киева мать. Сейчас она дает концерты не только в городах России, но и на захваченных территориях — в так называемых зонах соприкосновения.