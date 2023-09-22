„Больше не могу“: Оззи Осборн готовится к последней операции на позвоночнике

„Это будет последняя операция, потому что больше я уже не могу этого делать. Независимо от того, чем это закончится, я больше не могу“, — сказал исполнитель.

Осборн признался, что для него хирургическое вмешательство уже кажется обычным делом, „как сходить подстричься“. По словам рокера, он испытывает хроническую боль в области шеи после аварии в 2003-м, которая усугубилась из-за его падения в доме в 2019 году.

При этом Осборн считает, что после третьей операции ему стало лучше, однако у него все равно остается ощущение, будто к его ногам „привязаны кирпичи“.

В феврале лидер группы Black Sabbath объявил о прекращении концертной деятельности из-за проблем со спиной. 74-летний Осборн отменил запланированный на 2023 год тур из-за ухудшившегося здоровья в связи с травмой позвоночника. Однако уже в мае музыкант рассказал о своем возвращении на сцену.