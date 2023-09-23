23.09.2023, 07:50
Море музыкальных эмоций c продолжения фестиваля Лаймы Вайкуле - смотрите в программе „Стиль Жизни с Анатолием Эйном“
ФОТО: Erakogu
„Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ на музыкальном фестивале „Laima Rendezvous, Jurmala“ в воскресенье 24 сентября в 11:00 и в 22:30 на TV3+!
В этом выпуске передачи телезрителей ждет море музыкальных эмоций c продолжения фестиваля Laima Rendezvous, интервью с самыми яркими звёздами эстрады, а также последние модные тенденции от Instrumentarium и представительства SWAROVSKI в Эстонии!
„Стиль Жизни с Анатолием Эйном“ - это новые тренды, популярные маршруты для путешествий, увлекательные мероприятия и потрясающие эмоции! Словом, это весь мир, в котором никогда не бывает скучно, это ваш незаменимый путеводитель, яркий и заманчивый.