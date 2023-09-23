„Зрители решат“: сразу после выхода „Неудержимых 4“ создатели заговорили о пятом фильме

В эстонский прокат картина вышла 21 сентября. Режиссёрское кресло на этот раз занял Скотт Во. В каст вошли Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтем, Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр, а также 50 Cent, Меган Фокс, Тони Джа, Ико Уайс и Энди Гарсиа. По разным причинам в фильме не появились блеснувшие в прошлых картинах Арнольд Шварценеггер, Брюс Уиллис, Антонио Бандерас, Уэсли Снайпс, Харрисон Форд, Микки Рурк, Джет Ли и даже Чак Норрис. Особняком стоит печальная история Жана-Клода ван Дамма. Ему так понравилось быть главным злодеем, что он просил о возвращении (а что его герой был ливквидирован, не беда: ван Дамм периодически играет по две роли в одном фильме). Но пока его идеи не впечатлили создателей франшизы.