„Зрители решат“: сразу после выхода „Неудержимых 4“ создатели заговорили о пятом фильме(2)
Продюсер кинофраншизы „Неудержимые“ Ярив Лернер признался в беседе с „Бюллетенем кинопрокатчика“, что не исключает съемки пятого фильма.
„От зрителей зависит, будем ли мы снимать пятый фильм. Мы любим „Неудержимых“, это огромное удовольствие — собирать таких актеров и снимать боевик. На съемках все получают удовольствие“, — отметил он.
Он также заявил, что каждый новый член команды „Неудержимых“ (актер Энди Гарсиа, актриса Меган Фокс и рэпер 50 Cent) привнес в картину свой „неожиданный элемент“.
„Особенно интересен путь Джейсона [Стейтема], который вновь вернулся к „Неудержимым“. Так что старые герои плюс новые герои — своя перчинка есть у каждого“, — подчеркнул продюсер.
В эстонский прокат картина вышла 21 сентября. Режиссёрское кресло на этот раз занял Скотт Во. В каст вошли Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтем, Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр, а также 50 Cent, Меган Фокс, Тони Джа, Ико Уайс и Энди Гарсиа. По разным причинам в фильме не появились блеснувшие в прошлых картинах Арнольд Шварценеггер, Брюс Уиллис, Антонио Бандерас, Уэсли Снайпс, Харрисон Форд, Микки Рурк, Джет Ли и даже Чак Норрис. Особняком стоит печальная история Жана-Клода ван Дамма. Ему так понравилось быть главным злодеем, что он просил о возвращении (а что его герой был ливквидирован, не беда: ван Дамм периодически играет по две роли в одном фильме). Но пока его идеи не впечатлили создателей франшизы.
Впрочем, пока все рассуждения о продолжении ведутся только в теории. В Голливуде так и не закончилась забастовка сценаристов.