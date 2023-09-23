„Теперь я 22-летняя“: 38-летняя Бьянка показала результат подтяжки лица

На серьезную пластику „королева R’n’B“ не решается, но вот различные процедуры охотно пробует. Так Бьянка отправилась к звездному косметологу, который вогнал ей под кожу длинные иглы. Певица даже похвасталась кадрами с пугающей процедуры, где в лицо, подбородок и шею ввели канюли.

После артистка показала кадры „до“ и „после“, на которых разница от процедуры оказалась очень заметной. 38-летняя Бьянка отметила, что „новое“ лицо ей нравится в разы больше и теперь она выглядит намного моложе.

„Я очень довольна! Завтра меня никто не узнает. Я теперь юная 22-летняя девушка“ — сказала Бьянка.