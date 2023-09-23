Шоубиз
23.09.2023, 12:47

„Они безумны“: Карди Би жалуется на поклонников

 
MTV Video Music Awards Photo Gallery
MTV Video Music Awards Photo Gallery
ФОТО: Charles Sykes | Invision

Рэперша Карди Би пожаловалась на неадекватных хейтеров в соцсетях, которые пытаются испортить ей настроение. Об этом пишет HipHopDX.

„Я чувствую, что люди в социальных сетях чертовски безумны, и я чувствую, что они сведут меня с ума. Есть целая куча людей, которые учились в классах для отсталых, и они не заставят меня чувствовать себя как они. Я просто хочу избавиться от этого“, — высказалась Карди Би.

В конце июля в сети появилось видео с концерта Карди Би. В ролике видно, как одна из посетительниц концерта вылила на рэпершу напиток из своего стакана. Карди Би, не задумываясь, швырнула в нее микрофон в ответ. Большинство поклонников поддержали исполнительницу, которая попыталась прекратить фанатскую тенденцию бросать предметы в артистов.

„Она сделала то, что должна была“; „Эта практика отвратительна. Надеюсь, что так будет с каждым“, — написали в комментариях.

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