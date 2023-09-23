„Они безумны“: Карди Би жалуется на поклонников

„Я чувствую, что люди в социальных сетях чертовски безумны, и я чувствую, что они сведут меня с ума. Есть целая куча людей, которые учились в классах для отсталых, и они не заставят меня чувствовать себя как они. Я просто хочу избавиться от этого“, — высказалась Карди Би.