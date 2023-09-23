Игорь Николаев после операции уже занялся лечебной гимнастикой

Сейчас, уточнил источник в медицинских кругах, артист восстанавливается в одноместной палате в хирургическом отделении, куда его перевели после реанимации.

Сначала восстановление шло тяжело, но сейчас Николаев чувствует себя лучше, рассказал инсайдер — он ходит по палате, делает физические упражнения. Родственников к артисту пока не пускают, потому что в больнице вновь действуют ковидные ограничения.