Шоубиз
23.09.2023, 15:05

Игорь Николаев после операции уже занялся лечебной гимнастикой

 
Игорь Николаев
Игорь Николаев
ФОТО: Youtube

Композитор Игорь Николаев поправляется после операции и занимается гимнастикой и ЛФК. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

Сейчас, уточнил источник в медицинских кругах, артист восстанавливается в одноместной палате в хирургическом отделении, куда его перевели после реанимации.

Сначала восстановление шло тяжело, но сейчас Николаев чувствует себя лучше, рассказал инсайдер — он ходит по палате, делает физические упражнения. Родственников к артисту пока не пускают, потому что в больнице вновь действуют ковидные ограничения.

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