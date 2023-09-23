ФОТО | „Как будто заболела“: изменения во внешности Насти Ивлеевой насторожили поклонников

„На самом деле разница была обнаружена случайно. Когда я увидела свои апрельские фотки, то была шокирована, мягко говоря. Да, весной я нехило разожралась и, слава Богу, с начала мая все лето я участвовала в большом кино, которое помогло вернуться в форму. Минус 14 кг. Лицо тоже вышло из сумрака… Ура!

Кстати, всерьез думаю над новой грудью, чтобы найти ее уже наконец со всей страной и никогда не терять. Любопытно, а как вообще можно было так себя запустить, а с другой стороны — мы же люди, живые организмы. Грустим — жрем, страдаем — пьем! И никто не застрахован от печали. Короче говоря, с кем не бывает. Сейчас я нахожусь в идеальном для себя весе, а так же ментальном и физическом здоровье!“ — рассказывала Ивлеева.

Поклонники, однако, посчитали, что она выглядит не очень хорошо. „Как будто заболела“; „Когда перестала есть чипсы и пить газировку“; „Настя, надеюсь, с тобой все в порядке“; „Слишком похудела!“; „Она на чем сидит? Вид нездоровый“; „Такую внешность потеряла, кожа да кости остались“; „А ножки-то крепенькие все равно! А вот от лица ничего не осталось“; „Настя стала лет на 50 выглядеть. Разве это красота?!“ — недоумевают пользователи Сети.