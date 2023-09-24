„Он реально зажег“: Мик Джаггер рассказал о работе с Полом Маккартни

„Пол был в Лос-Анджелесе, когда мы записывались, и он должен был работать с нашим продюсером Энди одну неделю“, — вспомнил Джаггер.

По словам певца, в один из дней продюсер предложил Маккартни приехать в студию во время записи The Rolling Stones и поиграть что-нибудь вместе. Гитарист согласился, после чего коллектив записал трек „Bite My Head Off“.

„Я играл на гитаре, Кит — на гитаре, Пол — на бас-гитаре, Ронни — на гитаре“, — уточнил Джаггер.

Новый трек появится в новом альбоме The Rolling Stones — „Hackney Diamonds“, релиз которого запланирован на 20 октября. По словам Джаггера, Маккартни понравилось играть панковскую мелодию вместе с коллективом, который долгое время считался основным конкурентом The Beatles.

„Мы предложили ему сыграть эту панковскую мелодию. Я не знал, что из этого получится, но он действительно зажег, и ему понравилось это делать“, — вспомнил артист.