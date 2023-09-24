24.09.2023, 12:00
ВИДЕО | Netflix представил тизер реалити-шоу по мотивам „Игры в кальмара“(2)
ФОТО: Youtube
Стриминговый сервис Netflix представил тизер реалити-шоу „Игра в кальмара: вызов“, созданного по мотивам одноименного сериала.
„Что сделают 456 реальных людей за 4,56 миллиона долларов?“, — говорится в подписи к ролику. Премьера реалити-шоу запланирована на 22 ноября.
О наборе участников в реалити-шоу Netflix объявил летом 2022 года. В начале 2023 года выбывшие участники рассказали Variety и Rolling Stone о суровых условиях во время съемок, из-за которых некоторые конкурсанты теряли сознание в процессе. Также выбывшие участники обвинили организаторов шоу в фальсификации соревнований, отмечая, что в съемках участвовали блогеры и инфлюенсеры, которые, по их мнению, были заранее отобраны организаторами для прохождения в следующие раунды.