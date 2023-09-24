Эмма Уотсон поступила в Оксфорд на курс писательского мастерства

„Этот курс предназначен для возрастных учеников и подходит людям, у которых есть другая работа, что идеально для плотного расписания Эммы“, — рассказал инсайдер, добавив, что обучение обойдется актрисе в 20 тысяч фунтов стерлингов.

Программа включает два ретрита под руководством гида и одну исследовательскую стажировку. Университетский персонал был уведомлен о том, что во время очных занятий Уотсон будет сопровождать охрана. Это необходимая мера, особенно после недавних событий. Дело в том, что на Неделе моды в Нью-Йорке сталкер актрисы Чад Майкл Бусто, ранее уже преследовавший Дрю Бэрримор, пытался ворваться в ее гримерку. После инцидента он был арестован.