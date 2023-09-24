Седина в вечно седые усы: Халк Хоган в 70 лет опять женился

Сообщается, что в числе гостей на свадьбе присутствовал сын Халка Ник, а вот его сестра, певица и участница реалити-шоу Брук, так и не появилась на бракосочетании отца. Их мать, телеведущая Линда Клэридж, была первой супругой Хогана. В браке они прожили 24 года - с 1983 по 2007 год. А официально развелись в 2009-м после того, как Линда заподозрила мужа в отношениях с подругой своей дочери. А декабре 2010 года Халк повел под венец новую блондинку. С визажисткой Дженнифер МакДэниел, которая была на 22 года младше рестлера, он обменялся клятвами на живописном берегу берегу в Клируотере. Впрочем, и в этом романе была поставлена точка. Весной прошлого года Хогана стали замечать в объятиях очередной светловолосой девушки. И Халк решил объясниться.