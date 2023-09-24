Седина в вечно седые усы: Халк Хоган в 70 лет опять женился(2)
Спустя два года после развода 70-летний Халк Хоган снова женат. В минувшую пятницу „самый узнаваемый рестлер в истории и самый популярный рестлер 1980-х“ по версии IGN связал себя узами брака со своей новой возлюбленной, 45-летней инструкторшей по йоге Скай Дейли, — радуется Hello.
Скромная церемония, на которой присутствовал только избранный круг друзей и близких, прошла в Клируотере, штат Флорида — всего через два месяца после того, как влюбленные объявили о помолвке.
„Скай изменила его жизнь. Он буквально на седьмом небе от счастья. Если бы такой парень, как Халк, мог светиться, он бы светился“, — приводит слова своего инсайдера Daily Mail.
Сообщается, что в числе гостей на свадьбе присутствовал сын Халка Ник, а вот его сестра, певица и участница реалити-шоу Брук, так и не появилась на бракосочетании отца. Их мать, телеведущая Линда Клэридж, была первой супругой Хогана. В браке они прожили 24 года - с 1983 по 2007 год. А официально развелись в 2009-м после того, как Линда заподозрила мужа в отношениях с подругой своей дочери. А декабре 2010 года Халк повел под венец новую блондинку. С визажисткой Дженнифер МакДэниел, которая была на 22 года младше рестлера, он обменялся клятвами на живописном берегу берегу в Клируотере. Впрочем, и в этом романе была поставлена точка. Весной прошлого года Хогана стали замечать в объятиях очередной светловолосой девушки. И Халк решил объясниться.
„Я официально разведен. Извините, я думал, что все уже знают, люблю мою Скай“, — написал он в соцсетях.