Шоубиз
24.09.2023, 17:55

Налетай, подорожало! Джордж Клуни продает дом на озере Комо

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US-Schauspieler George Clooney auf Europas führender Digitalisierungsinitiative auf Entscheider-Level DIGITAL X im Media
US-Schauspieler George Clooney auf Europas führender Digitalisierungsinitiative auf Entscheider-Level DIGITAL X im Media
ФОТО: IMAGO/Christoph Hardt | IMAGO/Panama Pictures

62-летний Джордж Клуни принял важное решение. Актёр захотел расстаться с роскошным домом, которым он владел на протяжении 21 года. Об этом пишет Daily Mail.

Слухи о продаже кинозвездой дома ходили и ранее, но теперь всё на самом деле серьезно. Актер фильма „Одиннадцать друзей Оушена“ обратился в миланское агентство по недвижимости, которое будет представлять его интересы на рынке.

Стоимость виллы голливудского артиста оценивается в 100 миллионов долларов. При этом Клуни 21 год назад заплатил за дом „всего“ 10 миллионов.

Вилла с 25 комнатами никогда особенно не нравилась жене Джорджа. Источники, близкие к актеру утверждают, что Амаль предпочитает Францию. Судя по всему, теперь мечта правозащитницы исполнится: супруги планируют продать итальянскую виллу и обзавестись недвижимостью в Провансе.

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