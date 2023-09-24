Налетай, подорожало! Джордж Клуни продает дом на озере Комо

Слухи о продаже кинозвездой дома ходили и ранее, но теперь всё на самом деле серьезно. Актер фильма „Одиннадцать друзей Оушена“ обратился в миланское агентство по недвижимости, которое будет представлять его интересы на рынке.

Стоимость виллы голливудского артиста оценивается в 100 миллионов долларов. При этом Клуни 21 год назад заплатил за дом „всего“ 10 миллионов.

Вилла с 25 комнатами никогда особенно не нравилась жене Джорджа. Источники, близкие к актеру утверждают, что Амаль предпочитает Францию. Судя по всему, теперь мечта правозащитницы исполнится: супруги планируют продать итальянскую виллу и обзавестись недвижимостью в Провансе.