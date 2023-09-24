Звезда „Игры престолов“ Софи Тернер со скандалом разводится с певцом Джо Джонасом
Актриса подала в суд на без пяти минут бывшего супруга, пишет Page Six. В иске она требует немедленного возвращения „незаконно удерживаемых“ детей.
Согласно судебным документам, на прошлое Рождество звезды договорились вместе с дочерьми переехать в Англию, на родину Софи, и со временем отдать их там в школу. Однако малышки до сих пор находятся в США вместе с отцом, который препятствует их воссоединению с матерью. Примечательна и другая деталь: в иске говорится, что разрыву предшествовала ссора пары на день рождения певца, 15 августа. А о том, что Джонас подал на развод, актриса и вовсе узнала из СМИ. Хотя в Инстаграме артист отметил, что решение разойтись было обоюдным. Вопросов, в общем, пока гораздо больше, чем ответов.
После заявления о „незконно удерживаемых“ детях их стало ещё больше. Официальный представитель музыканта гневно отверг обвинения. В заявлении, которое опубликовало издание Daily Mail, утверждается, что девочки прямо сейчас находятся с матерью, а за громкими формулировками стоит желание Софи отомстить Джо за распространение негативной информации о ней (это обвинение, к слову, Джонас тоже отрицает) и навсегда забрать детей в Англию. А заодно и перенести бракоразводный процесс на „свою“ территорию. „Использование таких формулировок, как „похищение“, в лучшем случае вводит в заблуждение, а в худшем является серьезным злоупотреблением правовой системой. Детей не похищали“, — цитирует представителя певца Daily Mail.
В заявлении также подчеркивается, что дочери пары три месяца провели с отцом по соглашению обеих сторон. Кроме того, представитель музыканта опроверг информацию о том, что Софи узнала о разводе из СМИ: по его словам, Джо озвучил ей свое желание расстаться после нескольких серьезных разговоров. Что же до детей, то, как утверждает представитель Джонаса, по решению суда на время бракоразводного процесса супругам запрещено вывозить девочек из США и актрису, разумеется, об этом уведомили. Но и это еще не все: в прошлое воскресенье Джо и Софи провели „сердечную встречу в Нью-Йорке“, где трехлетняя Уилла и ее годовалая сестра воссоединились с матерью, а без пяти минут бывшие супруги пришли к тому, что вместе будут работать над отношениями на благо дочерей. По крайней мере так их беседу воспринял музыкант.
Мстить бывшей возлюбленной Джо, судя по словам представителя, не собирается. Единственное, что его волнует, — это благополучие детей. А вот у Софи, похоже, другие приоритеты.