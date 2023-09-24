Звезда „Игры престолов“ Софи Тернер со скандалом разводится с певцом Джо Джонасом

Согласно судебным документам, на прошлое Рождество звезды договорились вместе с дочерьми переехать в Англию, на родину Софи, и со временем отдать их там в школу. Однако малышки до сих пор находятся в США вместе с отцом, который препятствует их воссоединению с матерью. Примечательна и другая деталь: в иске говорится, что разрыву предшествовала ссора пары на день рождения певца, 15 августа. А о том, что Джонас подал на развод, актриса и вовсе узнала из СМИ. Хотя в Инстаграме артист отметил, что решение разойтись было обоюдным. Вопросов, в общем, пока гораздо больше, чем ответов.

После заявления о „незконно удерживаемых“ детях их стало ещё больше. Официальный представитель музыканта гневно отверг обвинения. В заявлении, которое опубликовало издание Daily Mail, утверждается, что девочки прямо сейчас находятся с матерью, а за громкими формулировками стоит желание Софи отомстить Джо за распространение негативной информации о ней (это обвинение, к слову, Джонас тоже отрицает) и навсегда забрать детей в Англию. А заодно и перенести бракоразводный процесс на „свою“ территорию. „Использование таких формулировок, как „похищение“, в лучшем случае вводит в заблуждение, а в худшем является серьезным злоупотреблением правовой системой. Детей не похищали“, — цитирует представителя певца Daily Mail.