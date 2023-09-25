ВИДЕО | Лобода выбежала навстречу несущемуся на всей скорости автомобилю

Глобальный успех пластинки „Made in U“, который лишь подкрепился во время мирового концертного тура Лободы, вдохновил артистку на новое прочтение полюбившимся миллионам хитов.

„Made in U. Mixes“ - это танцевальная адаптация глубоких смыслов, заложенных в изначальные композиции альбома, в том числе - лирические. Над ремейками работали саунд-продюсеры и аранжировщики из Украины и Европы под чутким руководством самой Лободы. Альбом „Made in U. Mixes“ написан в лучших традициях альтернативной танцевальной музыки с элементами дип-хаус и живыми инструментами.

Вместе с альбомом LOBODA также представила видео на ремейк одной из заглавных песен - „Градус 100“. Режиссером клипа выступил Инди Хаит.

„Градус 100“ - это метафора жизни, наполненной экстримом на каждом ее отрезке. Танцуя, скользя, словно по лезвию бритвы, Лобода легко ускользает от бешеного потока машин, которые несутся на нее на запредельной скорости. Она словно вальсирует на огромном шоссе, преодолевая препятствия, одно за другим врывающиеся в ее распахнутую жизнь.

„Я благодарна своим поклонникам, проживающим сегодня во всем мире, за вдохновение. После успешного альбома „Made in U“ мне захотелось дать новую жизнь полюбившимся вам песням. Я не умею сдаваться, верю себе и всегда верю в себя .. и я иду вперед. Это то, как живет сегодня каждый украинец - с верой в сердце, преодолевая много трудностей… порою пробивая несокрушимые стены„ - комментирует премьеры LOBODA.

Видео было снято в Киеве на одном из самых широких шоссе города. В связи с невозможностью перекрыть оживленную трассу более чем на несколько минут, клип снимали в экстремальных условиях и на сверхзвуковой скорости.

Напомним, что 24 марта 2023 года LOBODA презентовала альбом „Made in U“, который за считанные часы возглавил украинский чарт и около двух месяцев продержался на первых позициях, а также вошел в ТОП самых прослушиваемых пластинок во многих странах Европы, Центральной и Западной Азии.