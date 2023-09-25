Глаза красные и узкие, веки опухшие: жуткое фото Виктории Бони без очков после пластической операции

В соцсетях появилось фото, на котором 43-летняя Виктория Бони засветилась без очков. Видно, что лицо заживает долго: глаза все еще красные, веки „воздушные“.

А ведь блогер собиралась продавать послеоперационные кадры. За эксклюзивные снимки Виктория хотела брать с поклонников 13 евро.

„Если хотите, создам закрытый канал, куда приму тех, кто захочет посмотреть на мое лицо. Покажу вам первым за символическую цену. Пойдете за 13 евро?“ — интересовалась Боня. Судя по всему, секретный аккаунт так и не был создан.

Через два дня будет месяц как Боня живет с новым лицом. Экс-участница реалити надеялась, что отеки спадут через две недели после операции, но восстановление затянулось.



„Половину рта я все еще не чувствую. Для того, чтобы убрать складки мне под носик ставили гранулы, поэтому я не чувствую верхнюю губу на 80 процентов. Очень много вопросов про нос, его вообще не трогали, не резали, не укорачивали — сейчас он такой из-за отека, который вызван тем, что вкалывали жир в область лба“, — объясняла женщина.



Боне сделали подтяжку бровей, установили импланты и подтянули веки для эффекта „затянутого хвоста“.

„Я пью лекарства, делаю примочки из уксусной воды и приезжаю на кислородную терапию. Это очень эффективный метод восстановления после операций. Он исключает осложнения и ускоряет процесс реабилитации“, — рассказала Виктория в личном блоге.