ТРОГАТЕЛЬНО | „Мне повезло, что у меня есть ты“: Юри Ратас публично признался супруге в любви, и неспроста!

В своей публикации в Facebook Юри Ратас написал, что прошло 18 лет с тех пор, как они с Карин поженились. Юри поделился двумя фотографиями - восемнадцатилетней давности, со дня их свадьбы и в таком же стиле свежей. „Дорогая Карин. Мне повезло, что у меня есть ты. Ты - любящая жена, лучшая мать наших четверых детей и восхитительная женщина. Эти восемнадцать лет брака пролетели интересно и крепко взявшись за руки. Мне хорошо и уверенно с Тобой, когда думаю о завтрашнем дне“, - написал он под фотографиями, добавив эмодзи в виде сердечка.

Несколько лет назад Карин и Юри Ратас открыли для Kroonika дверь своего дома и рассказали о своей семье. Пока Юри занимался политикой, Карин поддерживала его в этом. „Карин действительно дала мне возможность реализовываться. Если я говорю, что у меня есть новая идея, новая гонка, Карин говорит, что, конечно, надо действовать“, - рассказал тогда Юри. Карин добавила, что она очень ценит то, что Юри не приносит с собой домой заботы о работе и политику.

У Ратосов есть дочь Мариэль и сыновья Робин Роджер, Оливер Юри и Хольгер.