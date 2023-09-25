Софи Лорен госпитализирована с переломом бедра
Актриса Софи Лорен госпитализирована с переломом бедра. Соответствующие данные были опубликованы представителями заведения певицы Sophia Loren Restaurant.
Звезда фильмов „Брак по-итальянски“ и „Высокая мода“ упала в своем доме в Женеве. Результатом падения стали серьезные травмы и перелом бедра. Софи понадобилась операция, ее доставили в больницу.
Хирургическое вмешательство прошло успешно. Лорен предстоит период восстановления. Завтра, 26 сентября, актриса должна была прибыть в Бари, где ей присвоили звание почетного гражданина. 89-летнюю кинозвезду ждали и на церемонии открытия ресторана ее имени. Это уже четвертое подобное заведение на родине Софи.
Лорен не впервые сталкивается с проблемами со здоровьем. Когда ей было 65 лет, артистка летела из Женевы в Нью-Йорк, и ощутила недомогание. Уже по прилету звезде вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у Софи тяжелую аритмию. Тем не менее, она ведет активный образ жизни, много двигается. Один из главных секретов красоты Софи – любовь.