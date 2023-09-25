„Мы давно вместе“: Анастасия Волочкова рассказала о новых отношениях

„Безусловно, у меня сейчас есть любимый человек. Мы вместе уже давно. Очень дорожу этими отношениями. Не могу без любви. Это очень большое счастье — любить. Большое счастье — когда тебе есть с кем поделиться деталью своей жизни, любой мыслью, эмоциями, когда понимаешь человека без слов. Только такие отношения приемлю в своей жизни. Просто у многих этого нет“, — заявила Анастасия.

Балерина уточнила, что слишком счастлива с новым возлюбленным, поэтому не торопится делиться информацией о нем с общественностью.

Волочкова похвасталась, что бывшие избранники всегда пытаются возобновить с ней отношения: „Они все возвращаются, что самое интересное. Говорят, мол, Насть, ты задала такой эталон отношений — и в сексе, и в интеллектуальном ключе, — что мы потом после тебя не можем быть с другими женщинами, они кажутся нам тупыми кошелками, просто никакими. Я не подсаживаю мужчин на себя, я действительно задаю эталон“.

Также звезда объяснила, почему так и не заключила официального брака с Игорем Вдовиным, отцом своей дочери. Пара сыграла роскошную свадьбу, однако официально отношения не узаконила.

„Я прекрасно отдавала себе отчет в том, что не буду с этим человеком всю жизнь. Когда человек альфонс, ты думаешь, вернет он или нет деньги, взятые в долг. Это вообще как для женщины? Очень неприятно. Но в тот момент я была влюблена. На мне были розовые очки. Он покорил меня цветочками, усыпал меня лепестками роз, свечи везде горели. В романтике он был красивым“, — рассказала артистка.