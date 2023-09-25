Анфиса Чехова раскрыла секрет своего похудения

По словам телеведущей, она уже давно не стремилась сбросить вес. И даже никогда не применяла специальные препараты для похудения, как это делали многие другие звезды. Телеведущая отметила, что ее подруга прошла курс инъекций препарата для диабетиков, чтобы похудеть, и в результате столкнулась с проблемами со здоровьем.