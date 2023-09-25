25.09.2023, 15:38
Анфиса Чехова раскрыла секрет своего похудения
ФОТО: Youtube
Телеведущая Анфиса Чехова призналась в беседе со „СтарХитом“, что причиной ее похудения оказалась борьба с болезнью.
По словам телеведущей, она уже давно не стремилась сбросить вес. И даже никогда не применяла специальные препараты для похудения, как это делали многие другие звезды. Телеведущая отметила, что ее подруга прошла курс инъекций препарата для диабетиков, чтобы похудеть, и в результате столкнулась с проблемами со здоровьем.
„Просто я заболела ковидом и схуднула. Часто последствием ковида могут быть проблемы с ЖКТ. Доктор назначил мне восстанавливающую капельницу и отправил к гастроэнтерологу“, — подчеркнула телеведущая.
Как говорится, не пытайтесь повторить: опасно для жизни.