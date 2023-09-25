Шоубиз
25.09.2023, 15:38

Анфиса Чехова раскрыла секрет своего похудения

 
Анфиса Чехова
Анфиса Чехова
ФОТО: Youtube

Телеведущая Анфиса Чехова призналась в беседе со „СтарХитом“, что причиной ее похудения оказалась борьба с болезнью.

По словам телеведущей, она уже давно не стремилась сбросить вес. И даже никогда не применяла специальные препараты для похудения, как это делали многие другие звезды. Телеведущая отметила, что ее подруга прошла курс инъекций препарата для диабетиков, чтобы похудеть, и в результате столкнулась с проблемами со здоровьем.

„Просто я заболела ковидом и схуднула. Часто последствием ковида могут быть проблемы с ЖКТ. Доктор назначил мне восстанавливающую капельницу и отправил к гастроэнтерологу“, — подчеркнула телеведущая.

Как говорится, не пытайтесь повторить: опасно для жизни.

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