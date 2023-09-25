Агрессивный финский бизнесмен провел скандальный вечер в таллиннском казино: кричал на персонал и провоцировал драку

Финская газета Seiska приводит длинный и подробный рассказ о приключениях бизнесмена Стефана Тельмана в Таллинне. По данным издания, Стефан провел время в таллиннском отеле Hilton и казино Olympic Park. По словам очевидцев, настроение Стефана в течение вечера было очень хорошим.

„Стефан появился в Таллинне во вторник. Он бродил по казино в одиночестве, что-то искал. Наконец, он сел за стол, чтобы позвонить другу. Во время громкого разговора Стефан сказал, что находится в Таллинне и живет один в номере отеля“, - цитирует Seiska слова очевидца, оказавшегося в центре событий.

Однако вечер не обошелся без происшествий. Стефан разозлился на сотрудника казино за то, что тот не принес ему стакан воды. „Стефан кричал и кричал на девушку. Наконец, он потребовал вызвать менеджера казино, чтобы тот решил его проблему со стаканом воды. В конце концов, Стефан получил желаемое, но все еще был напряжен“, - описывает тот вечер очевидец.

Помимо бизнесмена, на покерном мероприятии в казино присутствовали и другие финские знаменитости. По словам Seiska, за событиями внимательно следили многие очевидцы. Но Стефана все никак не успокаивался - он отправился в ресторан отеля, чтобы пожаловаться, почему ему не продают ничего, кроме воды.

Однако вечер закончился для бизнесмена скандалом. „Стефан сидел в VIP-зоне казино, он был явно рассержен и спорил с человеком сидящим рядом. Он с криками вскочилс со своего кресла, однако собеседника эти крики не спровоцировали, и Стефан со злостью ушел из VIP-зоны в толпу“, - сообщает Seiska. В итоге Тельмана выпроводили из казино, и на следующий день его уже не было видно на покерном мероприятии в Таллинне.

Терман начал свою карьеру в качестве агента по недвижимости, а его первая компания, которую он основал в 2012 году, занималась преимущественно строительным бизнесом и продажей недвижимости. Он также занимается строительным бизнесом в Испании. Одна из компаний Термана несколько лет назад заработала оборот в 5,9 миллиона евро.

Он также работал перекупщиком часов, а в 2016 г. основал магазин под названием Kaartin Kello OY. Однако для Тельмана это был лишь побочный бизнес. В 2018 году магазин стал жертвой грабителей, но похитители часов тогда не были пойманы.