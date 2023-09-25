Стало известно, с кем проводит время Тина Кунаки после измены Венсану Касселю

26-летняя модель показалась со своим спутником на улице рядом с рестораном. Она обнимала его за шею и не прекратила это делать, когда заметила, что их снимают. Молодой человек держал девушку за талию. В заведение они уже зашли за руку.

Вскоре личность мужчины была установлена. Это был фотограф Виктор Сантьяго.

До этого Кунаки состояла в браке с Венсаном Касселем. Их проблемы в отношениях заметили подписчики в соцсетях — модель перестала публиковать кадры с супругом, а актер и вовсе очистил все социальные сети.

В апреле этого года супружеская чета официально сообщила о расставании. Их роман начался в 2016-м, а в 2018-м — они поженились. Для их поклонников распад брака стал разочарованием и неожиданностью.

„Они расстались несколько недель назад. Тина убита горем“, — рассказал тогда неназванный приятель пары.

У супругов есть четырехлетняя дочь Амазони. Кассель съехал от жены еще в марте. По слухам, измена модели стала поводом для расставания.

Актер при этом уже завел роман с девушкой, которая моложе даже бывшей жены.