Босиком, завернувшись в одеяло: по Старому Таллинну прошлись полуголые женщины

Джамиля Мирзоева, женский коуч и вдохновитель, на чьей странице было выложено видео, объяснила, что женщины вышли только для того, чтобы снять рилс. „Была цель прожить свободу в плохом поведении, принять то, что ты непонятна миру, дать место внутренней своей девочке и своему внутреннему шуту. Есть специальные тренинги театра, где мы проживаем свои субличности. И истинно порезвиться, снять рилс, который вызывает радость, смех, эмоции“, - прокомментировала Джамиля.