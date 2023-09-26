26.09.2023, 07:56
Босиком, завернувшись в одеяло: по Старому Таллинну прошлись полуголые женщины(40)
ФОТО: Kuvatõmmis
В редакцию портала RusDelfi несколько человек прислали видео из Facebook, на котором, обернувшись в белые одеяла, по Старому городу прогуливаются женщины. Оказалось, что это был тренинг от женского энерго-коуча.
Джамиля Мирзоева, женский коуч и вдохновитель, на чьей странице было выложено видео, объяснила, что женщины вышли только для того, чтобы снять рилс. „Была цель прожить свободу в плохом поведении, принять то, что ты непонятна миру, дать место внутренней своей девочке и своему внутреннему шуту. Есть специальные тренинги театра, где мы проживаем свои субличности. И истинно порезвиться, снять рилс, который вызывает радость, смех, эмоции“, - прокомментировала Джамиля.
Дорогой читатель, как вы относитесь к такому проживанию эмоций?