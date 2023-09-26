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26.09.2023, 07:56

Босиком, завернувшись в одеяло: по Старому Таллинну прошлись полуголые женщины

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Полуголые женщины прогуливаются по Старому городу Таллинна
Полуголые женщины прогуливаются по Старому городу Таллинна
ФОТО: Kuvatõmmis

В редакцию портала RusDelfi несколько человек прислали видео из Facebook, на котором, обернувшись в белые одеяла, по Старому городу прогуливаются женщины. Оказалось, что это был тренинг от женского энерго-коуча.

Джамиля Мирзоева, женский коуч и вдохновитель, на чьей странице было выложено видео, объяснила, что женщины вышли только для того, чтобы снять рилс. „Была цель прожить свободу в плохом поведении, принять то, что ты непонятна миру, дать место внутренней своей девочке и своему внутреннему шуту. Есть специальные тренинги театра, где мы проживаем свои субличности. И истинно порезвиться, снять рилс, который вызывает радость, смех, эмоции“, - прокомментировала Джамиля.

Дорогой читатель, как вы относитесь к такому проживанию эмоций?

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