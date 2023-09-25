„Очень грустно“: Слава Комиссаренко узнал о пикантном прошлом жены из Интернета. Брак под угрозой?

Часть комментаторов, как выяснилось, вообще не поняла, о чём речь. Другая попыталась подбодрить: „Зато какой материал для стендапа“, „Главное — это будущее, а не прошлое“. Третья советует. Кто-то жить дальше, кто-то бросать такую жену пока не поздно — и даже не из-за её увлечений, а из-за лжи об этом сейчас. Ну а кто-то пытался найти даже в такой ситуации юмор: „В первую брачную ночь оказалось, что она Лукашенко?“, „Могло быть хуже: например, ей бы нравились песни Шамана“.