„Очень грустно“: Слава Комиссаренко узнал о пикантном прошлом жены из Интернета. Брак под угрозой?(4)
Стендап-комик Слава Комиссаренко на прошлой неделе поделился радостью: он женился. Пользователи Сети и журналисты выяснили, что новоиспечённая супруга артиста зарабатывала как вебкам-модель. И только из новостей Слава об этом узнал — и радость как рукой сняло.
Наверное, Слава выдал самый грустный свой монолог — пусть и не устный, а в виде поста в Инстаграм:
Часть комментаторов, как выяснилось, вообще не поняла, о чём речь. Другая попыталась подбодрить: „Зато какой материал для стендапа“, „Главное — это будущее, а не прошлое“. Третья советует. Кто-то жить дальше, кто-то бросать такую жену пока не поздно — и даже не из-за её увлечений, а из-за лжи об этом сейчас. Ну а кто-то пытался найти даже в такой ситуации юмор: „В первую брачную ночь оказалось, что она Лукашенко?“, „Могло быть хуже: например, ей бы нравились песни Шамана“.
Но шутки шутками, а ситуация очень неприятная — и вряд ли кто-то будет удивлён, если брак закончится раньше, чем медовый месяц.