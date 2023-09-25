ВИДЕО | Судья устроила эротическую вечеринку прямо в здании суда

Ранее Вивиан уже отстраняли от работы на три месяца за то, что она появилась на онлайн-слушаниях в нижнем белье с сигаретой.

Недавно судья пошла ещё дальше, устроив эротическую вечеринку прямо в здании Дворца правосудия города Кукута. Вечер приурочили к колумбийскому Дню любви и дружбы, аналогу Дня св. Валентина. Дисциплинарная комиссия по судебной этике уже заявила, что проверит всех юристов, которые участвовали в празднестве. „Мы просто хотели весело провести время“, — говорит Поланиа.