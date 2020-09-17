В Виймси приезжает цирк будущего - с голограммами вместо реальных животных(5)
В четверг, 28 сентября в 18:00, на парковке перед Viimsi Spa Цирковое шапито представит уникальное и захватывающее событие, которое перевернет представление о цирке. Итальянский вэб-дизайнер, Андрэа Лорензони, приглашает всех познакомиться с цирком нового времени, объединяющим классическое цирковое искусство и передовые интернет-технологии.
Европейский цирк отмечает 250-летие, и до сих пор одним из главных аттракционов в его программах были животные. Но в свете меняющегося мира, немецкий цирк RONCALLI нашел революционное решение - использование голограмм, чтобы создать удивительные визуальные образы зверей.
Слоны, львы, табун лошадей и даже золотые рыбки оживут перед вашими глазами благодаря передовой технологии голографии. Перед зрителем создаётся настоящая сказка, в которой классические цирковые персонажи оживают в трехмерном великолепии. В программе также принимают участие традиционные акробаты, клоуны и гимнасты, впечатляя каждого зрителя.
„То, что увидят наши гости - это мост между прошлым и будущим циркового искусства.“ - сказала организатор мероприятия Валентина Коломаинен. Создатели Цирка будущего обещают незабываемое путешествие в мир искусства и виртуальной реальности. Двери открываются в 17.30.
Андрэа Лорензони, стоящий за этим технологическим чудом, будет готов дать интервью и рассказать о своем опыте и вдохновении. Он поделится секретами создания голографических произведений и ответит на вопросы журналистов.Также состоится демонстрация голограмм.