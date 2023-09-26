ВИДЕО | Горячие эстонские парни покоряют Америку! Смотрите, как выглядит новая передача Андрея Зевакина

В течение десяти эпизодов можно будет посмотреть, как два парня из Эстонии колесят по США с восточного побережья на западное. Их путешествие начнется в Нью-Йорке и закончится в Лос-Анджелесе.

По дороге Зевакин и Валтинг побывают как на Диком Западе, так и в Лас Вегасе, столкнуться с таинственными НЛО, опасными крокодилами и шоу монстр-траков.

У передачи есть свои условия: парни должны каждый день проезжать не менее 200 миль, чтобы успеть в нужный срок доехать до Лос-Анджелеса, где их ждет шик и блеск Голливуда.

При этом блогеры обещают, что это не будет обычная передача про путешествия, где рассказывают про популярные туристические достопримечательность и их историю. Парни хотят показать реальную жизнь в Америке вместе с колоритными местными жителями.

Передача „Зевакин и Волтинг VS Америка“ будет доступна в Elisa Huub начиная с 6 октября.