Земфира съехала от Ренаты Литвиновой в Париже

Инсайдер отметил, что именно исполнительница решила начать жить в одиночестве. При этом Литвинову источник назвал человеком, который „сильно переживает“ из-за ссоры.

Недавно в сети появились слухи о ссоре Земфиры и Ренаты Литвиновой, которые являются давними подругами. Причиной для таких предположений стала взаимная отписка девушек от страниц друг друга в Instagram.

24 сентября Земфиру засняли в одном из ресторанов Парижа. Исполнительницу заметили, когда она, вероятно, шла к своему столику. Увидев, что ее снимают, артистка прикрыла лицо рукой.

Во Францию Земфира уехала после начала войны в Украине. В конце июля 2022 года ее впервые заметили на дне рождении дочери Ренаты Литвиновой в Париже.

В мае 2023-го появились слухи о получении артисткой второго гражданства Франции. Однако позднее исполнительница их опровергла, отметив, что является гражданкой Российской Федерации и никаких иных гражданств у нее „нет и не будет“.