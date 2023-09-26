Врачи продлили госпитализацию Николаева после операции на сердце

Артист попал в больницу 14 сентября с инфарктом, некоторое время он находился на ИВЛ. Врачи провели операцию по коронарному шунтированию артерии и на этой неделе Николаева уже должны были выписать.

При этом серьезные проблемы с сердцем у певца возникли еще в январе. Тогда его экстренно доставили в больницу и прооперировали — поставили два стента, стабилизировав состояние.

В субботу, 22 сентября, сообщалось, что 63-летний композитор чувствует себя лучше и уже ходит по палате. Его перевели из реанимации в одноместную палату в хирургическом отделении. Николаев занимается восстановительной гимнастикой, однако родных к нему пока не пускают из-за ковидных ограничений.

Также известно, что концерты из-за болезни пришлось отменить как минимум на полгода. Артисту понадобится время для восстановления.