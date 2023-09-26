ВИДЕО | Китайская участница российского „Голоса“ приняла участие в немецкой версии шоу, но про жизнь в России умолчала

Известная в России певица китайского происхождения Ян Гэ решила поучаствовать в немецкой версии популярного вокального шоу. В Германии звезда находится с 2020 года — тогда, в начале пандемии, она была в Берлине на гастролях с московским театром. Им пришлось долго ждать выезда, поэтому Ян Гэ решила остаться в Европе на какое-то время.

Эти два года актриса занималась рисованием и музыкой, работала над сериалом. Интересно, что Ян Гэ продолжила вести социальные сети на немецком, но не говорила, что готовится к вокальному проект. Теперь это официально — звезда прошла в The Voice of Germany 2023.

Для конкурсного исполнения она выбрала арию из китайской оперы, а также добавила куплет из песни Truth Hurts американской рэп-исполнительницы Lizzo. Жюри, куда входят братья Каулитц из Tokio Hotel и британский певец Ронан Китинг повернулись к ней, не задумываясь.

„Я восхищен тобой, я много путешествовал по Азии, знаю культуру, увлекаюсь музыкой. Я точно знаю, чем мы сможем с тобой заняться, так что жду тебя в моей команде“, — сказал Ронан.

Во время беседы с наставниками Ян Гэ ничего не сказала о том, что её связывает с Россией. Упор делался именно на её китайское происхождение. А между тем, уроженка Пекина училась на переводчика в Тульском университете. После этого она отправилась на учебу во ВГИК, а затем начала сотрудничать с московскими театрами, в частности, скандальным „Гоголь-центром“. С 2011 года активно снималась в кино („Кладоискатели“, „Экипаж“, „Зорге“, „Матильда“, „Звоните ДиКаприо!“, „На Париж...“, „Черновик“, „Тобол“, „Вторжение“), а затем сама стала режиссировать и даже получила приз жюри фестиваля „Серебряный Георгий“ за лучший дебют. В России ее также могут помнить по всё тому же шоу „Голос“: она попала в команду к Диме Билану и дошла до финала.

В Германии же Ян Гэ после долгих раздумий выбрала команду Шэрин Дэвид, отметив, что она единственная женщина в жюри, поэтому они должны поработать вместе.