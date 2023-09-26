Умер Дэвид Маккаллум, известный ролью советского спецагента в культовом сериале

„Дэвид был одаренным актером и автором, которого любили многие во всем мире. Он прожил невероятную жизнь, и его наследие будет вечно жить в его семье и бесчисленных часах в кино и на телевидении, которые никогда не исчезнут“, — говорится в заявлении CBS.

Актер получил широкую известность после роли сотрудника КГБ Ильи Курякина в сериале „Агенты А. Н. К. Л.“ (The Man from U.N.C.L.E.). Телепроект снимали с 1964 по 1968 годы. По сюжету он борется с преступностью вместе с американским коллегой Наполеоном Соло. Светловолосого парня с прической в стиле „Биттлз“ признали главным сердцеедом 60-х, а его имя стало нарицательным.

Успех книг и фильмов о Джеймсе Бонде вызвал цепную реакцию, когда секретные агенты стали появляться на экранах. Согласно книге Джона Хейтланда, создатель Бонда Ян Флеминг действительно внес некоторые идеи в разработку „Агентов А. Н. К. Л.“.

Главная роль сотрудника секретного высокотехнологичного отряда борцов с преступностью Наполеона Соло досталась Роберту Вону. Несмотря на холодную войну, в агентстве работал международный персонал, в том числе выходец из России Илья Курякин. Маккаллум вспоминал, что первоначально у него была относительно небольшая роль, но, благодаря ей, он узнал много русских слов. „Я никогда раньше не слышал словосочетания „закадычный друг“», - рассказал он в интервью 1998 года.

Сериал вызвал неоднозначные отзывы, но в конечном итоге завоевал популярность, особенно среди подростков и молодежи. Девушек так привлекала внешность, загадочный и интеллектуальный характер героя Дэвида, что уже в следующем году он стал полноправным партнером персонажа Вона. Сериал просуществовал до 1968 года. Вон и Маккаллум воссоединились в 1983 году для ностальгического телефильма „Возвращение агентов А. Н. К. Л.“, в котором напарников выманили из отставки, чтобы они снова спасли мир. Роль русского агента принесла актеру две номинации на премию „Эмми“, сообщает Daily Mail.

Еще одна известная работа Маккаллума – роль эксцентричного судмедэксперта Дональда Малларда в сериале „Морская полиция: Спецотдел“. В копилке Дэвила множество фильмов и сериалов – „Незабываемая ночь“, „Великий побег“, „Человек-невидимка“, „Она написала убийство“, „Вавилон-5“, „За гранью возможного“, „Мистер и миссис Смит“, „Сапфир и сталь“, „Секс в большом городе“ и другие.

