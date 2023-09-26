Дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк проиграла суд из-за долга банку
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна не выплачивала кредит. В результате появилась вероятность, что теперь Анна не сможет покинуть Россию, пока не выплатит банку задолженность, — предполагает The Voice. А в красивых местах за границей красотка бывать любит...
Девушка в середине декабря 2018 года взяла кредит. Однако уже с февраля 2019-го она перестала платить банку. К концу августа этого года общий долг дочери кинозвезды составил около 850 евро. Представители банка обратились в суд, Анна его ожидаемо проиграла.
Теперь девушке предстоит выплатить сумму задолженности и возместить расходу на госпошлину в размере 17 евро. Если Заворотнюк не выполнит эти условия, то банк передаст её дело судебным приставам. Этим санкции не ограничатся. Они могут наложить арест на её счета, чтобы списать с них эту сумму. Анну могут не выпустить из России, если у нее останется неоплаченный долг по кредиту.
Дочь звезды сериала „Моя прекрасная няня“ много путешествует. Она живет в основном в Дубае. В Эмираты Анна переехала ради работы своего избранника, недавно влюбленные вернулись в Москву.