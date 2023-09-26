Дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк проиграла суд из-за долга банку

Девушка в середине декабря 2018 года взяла кредит. Однако уже с февраля 2019-го она перестала платить банку. К концу августа этого года общий долг дочери кинозвезды составил около 850 евро. Представители банка обратились в суд, Анна его ожидаемо проиграла.

Теперь девушке предстоит выплатить сумму задолженности и возместить расходу на госпошлину в размере 17 евро. Если Заворотнюк не выполнит эти условия, то банк передаст её дело судебным приставам. Этим санкции не ограничатся. Они могут наложить арест на её счета, чтобы списать с них эту сумму. Анну могут не выпустить из России, если у нее останется неоплаченный долг по кредиту.