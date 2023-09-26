Культура
26.09.2023, 13:30

Кристийне приглашает людей почтенного возраста потанцевать

 
ФОТО: Erakogu

В среду, 27 сентября, в 14 часов в зале Таллиннской Палаты людей с ограниченными возможностями пройдет первое в новом сезоне танцевальное мероприятие для пожилых людей, которым также будет отмечено начало осени. Живую танцевальную музыку исполнит Ивар Бянд.

„Мы приглашаем всех начать осень с веселого танца под живую музыку“, — сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе и пригласил всех пожилых людей принять участие в танцевальном мероприятии. „Движение улучшает здоровье, уменьшает стресс и дарит хорошие эмоции. Мероприятие бесплатное для всех“, — добавил Рийбе.

Таллиннская Палата людей с ограниченными возможностями находится по адресу ул. Эндла, 59.

Мероприятие в Facebook: https://bitly.ws/VCHB

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