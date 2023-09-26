Кристийне приглашает людей почтенного возраста потанцевать

„Мы приглашаем всех начать осень с веселого танца под живую музыку“, — сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе и пригласил всех пожилых людей принять участие в танцевальном мероприятии. „Движение улучшает здоровье, уменьшает стресс и дарит хорошие эмоции. Мероприятие бесплатное для всех“, — добавил Рийбе.