26.09.2023, 13:30
Кристийне приглашает людей почтенного возраста потанцевать
ФОТО: Erakogu
В среду, 27 сентября, в 14 часов в зале Таллиннской Палаты людей с ограниченными возможностями пройдет первое в новом сезоне танцевальное мероприятие для пожилых людей, которым также будет отмечено начало осени. Живую танцевальную музыку исполнит Ивар Бянд.
„Мы приглашаем всех начать осень с веселого танца под живую музыку“, — сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе и пригласил всех пожилых людей принять участие в танцевальном мероприятии. „Движение улучшает здоровье, уменьшает стресс и дарит хорошие эмоции. Мероприятие бесплатное для всех“, — добавил Рийбе.
Таллиннская Палата людей с ограниченными возможностями находится по адресу ул. Эндла, 59.
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