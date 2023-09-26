Шоубиз
26.09.2023, 20:01

РОЗЫГРЫШ | Bublik разыгрывает 2 билета на концерт Nirvana Tribute

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Nirvana Tribute
Nirvana Tribute
ФОТО: Nirvana Tribute | Delfi Meedia

Bublik разыгрывает 2 билета на концерт Nirvana Tribute, который пройдет уже 7 октября в таллиннском клубе MJClub! Розыгрыш проходит на нашей FaceBook странице!

🤘 NIRVANA TRIBUTE / 07.10.23 / ТАЛЛИНН 🤘

Условия розыгрыша:

- подписаться на нашу страницу

- поставить публикации лайк

- отметить друга в комментариях, с которым вы хотите пойти на концерт

Результаты розыгрыша будут уже в эту пятницу!

Розыгрыш проходит тут - https://www.facebook.com/delfi.bublik/posts/pfbid02GUw3ux8oJzchdcWuhcLALMbuxmu9Ri1s2j9UJxZvsU6VWtN6XJGGVs35RtjuLo9hl

Друзья, мы знаем, что в Эстонии огромное количество поклонников культовой группы NIRVANA, поэтому спешим вас обрадовать – 7 октября в MJCLUB состоится единственный в Эстонии концерт всемирно признанной группы NIRVANA TRIBUTE https://nirvanatribute.net/, которую многие авторитетные критики и музыканты оценивают как лучший в мире трибьют NIRVANA, максимально близкий к оригиналу.

🎯 Билеты и информация ЗДЕСЬ.

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