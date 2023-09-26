РОЗЫГРЫШ | Bublik разыгрывает 2 билета на концерт Nirvana Tribute(1)
Bublik разыгрывает 2 билета на концерт Nirvana Tribute, который пройдет уже 7 октября в таллиннском клубе MJClub! Розыгрыш проходит на нашей FaceBook странице!
🤘 NIRVANA TRIBUTE / 07.10.23 / ТАЛЛИНН 🤘
Условия розыгрыша:
- подписаться на нашу страницу
- поставить публикации лайк
- отметить друга в комментариях, с которым вы хотите пойти на концерт
Результаты розыгрыша будут уже в эту пятницу!
Розыгрыш проходит тут - https://www.facebook.com/delfi.bublik/posts/pfbid02GUw3ux8oJzchdcWuhcLALMbuxmu9Ri1s2j9UJxZvsU6VWtN6XJGGVs35RtjuLo9hl
Друзья, мы знаем, что в Эстонии огромное количество поклонников культовой группы NIRVANA, поэтому спешим вас обрадовать – 7 октября в MJCLUB состоится единственный в Эстонии концерт всемирно признанной группы NIRVANA TRIBUTE https://nirvanatribute.net/, которую многие авторитетные критики и музыканты оценивают как лучший в мире трибьют NIRVANA, максимально близкий к оригиналу.
🎯 Билеты и информация ЗДЕСЬ.