РОЗЫГРЫШ | Bublik разыгрывает 2 билета на концерт Nirvana Tribute

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Результаты розыгрыша будут уже в эту пятницу!

Друзья, мы знаем, что в Эстонии огромное количество поклонников культовой группы NIRVANA, поэтому спешим вас обрадовать – 7 октября в MJCLUB состоится единственный в Эстонии концерт всемирно признанной группы NIRVANA TRIBUTE https://nirvanatribute.net/, которую многие авторитетные критики и музыканты оценивают как лучший в мире трибьют NIRVANA, максимально близкий к оригиналу.