Десятки концертов по всей Эстонии: в воскресенье пройдет Международный День музыки

В этом году праздник музыки приходится на воскресенье, поэтому концерты можно слушать всей семьей. Эстонская национальная опера покажет детский мюзикл „Пеппи Длинныйчулок“, а Eesti Kontsert представит семейную оперу „Играем Севильского цирюльника“ – интерпретацию веселой оперы Россини в постановке Кайли Вийдас, одну из главных ролей в которой исполнит известный во всем мире оперный певец Айн Ангер. В спектаклях также примет участие хорошо знакомая таллиннской публике солистка Стокгольмской оперы, меццо-сопрано Дара Савинова.

Популярные коллективы и солисты выступят в День музыки по всей Эстонии. В центре культуры Локса на сцену выйдет очаровательная певица Мария Веретенина. Таллиннский центр русской культуры организует концертный марафон на целый день. В столичном культурном центре „Кая“ выступит блистательный пианист Йохан Рандвере и духовой оркестр EMTA (дирижер – Тоомас Вавилов). В ласнамяэском центре „Линдакиви“ гостей порадует молодежный мужской хор Национальной оперы „Эстония“ (дирижер – Хирво Сурва), за роялем – Андрес Лемба. На сцене Kellerteater выступит камерный хор Tallinn Voces. География концертов необычайно широка: в Тарту любителей музыки порадует Симфонический оркестр „Ванемуйне“, в Валгамаа – камерный хор Collegium Musicale, а в Пярнумаа –звезды оперы Райко Раалик и Юули Лилль. И это далеко не полный перечень концертов. Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте www.muusikapaev.ee/programm. В рамках Дня музыки пройдут как бесплатные, так и платные концерты.

В рамках Дня музыки на сценах можно будет увидеть и молодых артистов музыкальных школ Нарвы, Виймси, Табасалу, Кехра, Муствеэ, Тырва, MUBA, Эстонской академии музыки и театра.

Неотъемлемая часть Дня музыки – чествование самых ярких исполнителей в этой области. В этом году церемония пройдет в формате большой музыкальной игры. Все любители музыки могут принять участие в торжественном мероприятии Эстонской академии музыки и театра посредством прямой трансляции на ETV либо на месте. Билеты в ограниченном количестве доступны на сайте Fienta.